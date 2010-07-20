Сумские пограничники изъяли свадебную контрабанду

Большую партию свадебных платьев и свадебных аксессуаров обнаружили и изъяли пограничники Сумского пограничного отряда. Как сообщил УНИАНу руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр Шишка, 15 сумок со свадебными нарядами сотрудники отдела пограничной службы «Шалыгино» имени Петра Калнишевского обнаружили за несколько сот метров от границы вблизи села Стариково Глуховского района Сумской области. Свадебные платья, ткань и свадебные аксессуары пограничный патруль выявил во время проверки мест возможного накопления товаров для последующего незаконного перемещения через границу в пограничной лесополосе. Некоторое время пограничники ожидали хозяина сумок, но он так и не появился. Обнаруженные более 150 свадебных платьев, 31 рулон ткани для изготовления фаты и 240 готовых изделий, свадебные цветы, перчатки и другие аксессуары переданы таможенникам. Стоимость изъятого будет определена впоследствии.