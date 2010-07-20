Волынский замок Радзивилов может превратиться в руины

Архитектурный шедевр 16 века – замок Радзивилов (с. Олыка, Волынская область) - разваливается на глазах. В аварийном состоянии пребывают его здания, течет крыша, стены съедает грибок, передает Интерфакс-Украина. Полстолетия в замке функционирует областная психическая больница для пациентов, совершивших преступления. «Ее работники – люди в белых халатах – единственные смотрители княжеской обители. Стены замка выдержали пушечные обстрелы, но не выдерживают бесхозяйственности потомков», - говорит начальник управления охраны здоровья Волынской ОГА Игорь Ващенюк. «365 комнат владения литовских князей 1558 года на трех гектарах территории со смотровыми башнями и сплошными переходами по периметру получили название «украинский Версаль», но его судьбу лет за пять никто прогнозировать не берется», - отметил главврач психбольницы области №2 Валентина Лисюк. В отдельных помещениях замка-больницы упали потолки, дали трещины стены. За штукатурные работы взялся медперсонал. По словам Ващенюка, необходимо все менять: окна двери, стены, потолки, крышу. «Это колоссальные средства, которых никто даже не брался считать. Ни местный бюджет Киверцовского района, на территории которого расположен замок, ни областной бюджет такими средствами не располагают», - отметил он. В психбольнице на принудительном лечении постоянно пребывает 370 психически больных преступников из пяти областей Украины. Из соображений безопасности их нельзя вывести на прогулку даже в аварийные коридоры. «Если за год-два не будет произведен капитальный ремонт зданий, «заложники» смогут сбежать с этого заведения через трещины стен», - отметил главврач больницы. Улучшить жилищные условия больных и сохранить шедевр средневековой архитектуры можно, говорят историки Волыни, но нужен инвестор, который превратит замок в «экскурсионную Мекку», а для нынешних его обитателей построит новую больницу.