Непогода обесточила 100 населенных пунктов Украины

Сегодня ночью в результате дождя и сильных порывов ветра и в связи со срабатыванием автоматических систем защиты линий электропередач в 8 областях Украины были обесточены 100 населенных пунктов. Как сообщили УНИАНу в пресс-службе МЧС, в Тернопольской области обесточены 28 населенных пунктов, в Херсонской – 23, в Николаевской – 20, в Днепропетровской – 9, в Киевской – 9, в Сумской – 5, в Ивано-Франковской – 5, в Одесской – 1. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.