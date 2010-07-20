Поджог храма УПЦ КП оказался «уткой»

В храме Архистратига Божия Михаила в Луганске пожара не было. Об этом в интервью «Восточному варианту заявил настоятель храма отец Василий. Храм Архистратига Михаила находится на окраине Луганска, в поселке Малая Вергунка. Во дворе частного дома установлен вагончик, в котором проходят службы. «Я видел это сообщение о пожаре, не пойму, откуда оно. У нас ничего не горело. Все цело, - говорит отец Василий. - Меня в это время, когда якобы случился пожар, в городе не было. Мне позвонили и сказали – храм сгорел. Я позвонил своим священникам, они говорят – у нас все нормально, идет служба…» Напомним, официальный сайт УПЦ КП сообщал об избиении сторожа храма и поджоге самого здания со ссылкой на Владыку Тихона - епископа Луганского и Старобельского УПЦ КП. Сам Владыка Тихон отказался давать какие-либо комментарии. Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря рассказал, что доверяет информации от Владыки Тихона: «Я опубликовал эту новость со слов Владыки Тихона, и у меня нет возможности послать на место кого-то, кто проверил бы ее…» Однако на официальном сайте УПЦ КП размещено официальное «Уточнение», в котором Владыка Тихон продолжает настаивать на том, что пожар в храме имел место. «В связи с тем, что земельный участок под храм имел повышенную влажность, на частной складской территории, находящейся рядом с местом, на котором должен возводиться храм, была складирована древесина для строительства и началось складывание и нумерация элементов деревянной конструкции. Конструкция храма была выведена под купол и на земле началось монтирование конструкции купола. Рядом находились остальные материалы. После завершения всех подготовительных работ планировалось эту конструкцию перенести на место, подготовленное для храма. Но ночью 18 июля в результате поджога и конструкция храма и материалы сгорели. По факту события епископ Тихон написал заявление в правоохранительные органы», - говорится в официальном разъяснении. В свою очередь настоятель храма Архистратига Михаила отец Василий утверждает, что никаких строительных материалов на территории храма не было. В Главном управлении МЧС Украины в Луганской области о пожаре или поджоге храма УПЦ КП также ничего не знают. «К нам (МЧС. – Ред.) за помощью никто не обращался, вызова не поступало. В милиции об этом также ничего не знают», - заявили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Луганской области.