У Кирилла боятся «граждан из западных регионов»

Одесские организаторы поездки Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по Украине не ожидают серьезных акций протеста, однако не исключают попытки срыва мероприятия «со стороны западных регионов» страны, сообщает Интерфакс-Религия. «В данном случае есть такая информация, что могут подъехать несколько автобусов с такими гражданами», - заявил на брифинге пресс-секретарь Одесской епархии протоиерей Сергий Лебедев. Однако, по его словам, «правоохранительные органы будут прилагать все усилия, чтоб визит патриарха прошел мирно, без эксцессов».