Ахметова номинировали на Премию мира

Кандидатура народного депутата Украины, президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова номинирована на присуждение Международной общественной благотворительной премии мира. Представление подписано оргкомитетом премии. Об этом сообщил городской голова Донецка Александр Лукьянченко на пресс-конференции сегодня, передает «ОстроВ». Напомним, впервые о номинировании Ахметова донецкий мэр сообщил 14 июля после открытия музея истории ФК «Шахтер» на стадионе «Донбасс Арена». В своем выступлении мэр от имени международного комитета, Международной общественной благотворительной премии мира выразил Ахметову глубокое почтение. «Решением международного комитета премии ознаменования ваших исключительных заслуг в области благотворительности и миротворчества, за вашу многогранную созидательную миссию, за содействие масштабным, гуманитарным и благотворительным проектам ваша кандидатура номинирована на присуждение Международной общественной, благотворительной премии мира - 2010», - сказал городской голова. Ринат Ахметов в ответном слове заявил, что считает присуждение ему этой премии преждевременным. «Спасибо, но я еще этого не заслужил», - сказал народный депутат.