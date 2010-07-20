«Дело педофилов» тормозится из-за матери - ГПУ

Затягивание расследования уголовного дела о развращении детей Генеральная прокуратура объяснила отказом их приемной матери дать разрешение на проведение следственных действий с ними. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры, передает Левый берег. «Продолжается расследование уголовного дела. По вызову следователя продолжает ходить на допросы Дмитрий Полюхович... Там проблема с матерью, она не дает детей для того, чтобы с ними можно было провести какие-либо следственные действия. Это в принципе и тормозит следствие», - сказал он. По его словам, народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко, в частности Виктор Уколов, Руслан Богдан и Сергей Терехин, проходят по этому делу в качестве свидетелей. В то же время, как сообщил Богдан, это дело находится на стадии закрытия. «Были допросы со мной, но сейчас, я так понимаю, нет никакого смысла в этом. Они в принципе определились, им только не хватает политической воли сделать заявление. (Это дело) на стадии закрытия, насколько мне известно», - сказал Богдан. Он подчеркнул, что изначально дело о развращении детей использовалось для политических игр и баталий. «Там ничего не было с самого начала, там все базировалось на словах матери», - отметил депутат. В то же время Терехин только напомнил решение временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних. Напомним, в апреле эта комиссия заявила об отсутствии подтверждений причастности Терехина и Богдана к действиям сексуального характера в отношении потерпевших детей по результатам психолого-физиологического исследования с использованием полиграфа.