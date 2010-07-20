На среду синоптики обещают жару и дожди с грозами

21 июля в Киеве переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +32...+34 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные ливни, кое-где грозы, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +25...+30 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь, местами сильные ливни, температура ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса. В Моршине местами кратковременный дождь, местами сильные ливни, температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце местами кратковременный дождь, местами сильные ливни, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. В Сваляве местами кратковременный дождь, местами сильные ливни, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер восточный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер восточный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +32...+37 градусов. На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер восточный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +34...+39 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +30...+35 градусов. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +29...+34 градуса. В Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +23...+25 градусов, днем +30...+32 градуса. 20 июля температура воды в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов, в Днепре возле Киева +28 градусов.