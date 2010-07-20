Ученые называют этот год аномальным

2010 год может стать самым теплым годом за всю историю метеонаблюдений по средней температуре на Земном шаре. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава Росгидромета Александр Фролов, пишет Интерфакс-Украина. «Этот год аномальный, если мы посмотрим среднюю приземную температуру по Земному шару или по Северному полушарию. Он, может быть, даже станет рекордным за весь период наблюдений», - сказал Фролов. По его словам, таким выводам может способствовать, в частности, аномальная жара, установившаяся на большей части территории России. 30-градусные отметки температура превышает даже в Якутии, отметил он. Кроме того, в текущем году, по словам главы Росгидромета, очень быстро тают льды в Арктическом регионе. «Скорость таяния уникальна и, по-видимому, в этом году даже может побить рекорд 2007 года, когда на одну треть сократилась площадь льда в Арктике», - подчеркнул Фролов. Он отметил, что при этом из-за холодной зимы площадь ледяного покрова в Арктике в текущем году была аномально большой. Говоря о связи аномальной жары на территории России с глобальным потеплением климата, глава Росгидромета заявил, что пока выводы об этом делать рано. По его словам, необходимы еще, как минимум, 30 лет наблюдений, чтобы выявить эту взаимосвязь. Сильная жара, сказал Фролов, представляет большую угрозу для здоровья людей. Основные проблемы, связанные с ней, - чрезмерное перегревание, а также недостаток кислорода. «Мы сейчас отмечаем снижение концентрации кислорода на 15-20%. Это все равно, что если Москва переместится на 1-1,5 км в горы», - заявил он.