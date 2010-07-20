УПЦ МП надеется уйти от политики

В основе разъединения церквей в Украине лежит политика. Такое мнение в комментарии журналистам высказал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко. «К сожалению, разъединение (церквей. - Ред.) состоялось. Мы все знаем, что в основе этого разъединения была политика, и мы верим, что политика будет уходить, будет оставаться церковная позиция и постепенно будет происходить изменение ума или, если перевести на церковный язык, - покаяние ... Не надо бояться слова «покаяние». С греческого оно переводится как «изменение ума». Мы ожидаем окончательной смены ума у тех людях, которые ушли из церкви, вышли за ее рамки», - отметил Коваленко. По его словам, существует проблема политиков от церкви, которые пытаются спекулировать на разнице оценок исторических моментов, а также определенных позиций и подходов. «Мы готовы вести диалог, работать в комиссии по подготовке диалога с Киевским патриархатом, работать в комиссии по подготовке диалога с УАПЦ, и нам было приятно, что на днях Собор автокефальной церкви снова активизировал деятельность своей комиссии - там были внесены изменения в состав и выражена надежда, что в ближайшее время состоится встреча представителей УПЦ и УАПЦ», - отметил протоиерей.