В этом году Табачнику о взятках не докладывали

Министр образования и науки Дмитрий Табачник заявляет, что в этом году во время вступительной кампании не поступило ни одного обращения о фактах взяточничества в учебных заведениях. Об этом он сообщил сегодня во время селекторного совещания с ректорами высших учебных заведений всех регионов Украины, пишет УНИАН. «Можно считать позитивом начала вступительной кампании то, что не поступило ни одного сигнала, ни от абитуриентов, ни от их родителей, ни от правоохранительных органов относительно фактов взяточничества», - сказал министр. Табачник также сообщил, что в этом году создан оперативный штаб «Вступительная кампания - 2010». По его словам, аналогичные штабы должны быть созданы во всех министерствах и ведомствах, в подчинении которых есть высшие учебные заведения. В то же время министр отметил необходимость обратить особое внимание на работу консультативных центров. В частности, по его словам, есть жалобы на работу консультативных центров в Черниговской, Сумской и Ивано-Франковской областях, где телефоны не отвечают. «Требую немедленно исправить ситуацию», - заявил министр. Табачник также поручил ректорскому корпусу обеспечить пристальный контроль над сертификатами. «Я также прошу и требую обеспечить проверку каждого сертификата и сделать невозможным прием поддельных сертификатов вообще», - заявил он. Министр также обратил внимание ректоров на необходимость привлечения к контролю над вступительной кампанией представителей общественных организаций в качестве наблюдателей с обязательной регистрацией при приемных комиссиях. Табачник сообщил, что вступительная кампания в этом году проходит в 861 высшем учебном заведении Украины. По его словам, в этом году прогнозируется, что студентами станут 510-520 тысяч абитуриентов против 460 тысяч в прошлом году.