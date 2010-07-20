Табачник: В следующем году будет еще лучше

В Украине в 2011 году планируется ввести электронную форму приема заявлений в высшие учебные заведения. Об этом сообщил министр образования и науки Дмитрий Табачник сегодня журналистам по результатам селекторного совещания с ректорами высших учебных заведений всех регионов Украины, пишет УНИАН. «Есть возможность в следующем году ввести электронную форму подачи заявлений, а уже потом, кто пройдет по рейтингу, должен будет приехать со своими документами», - сказал министр. Таким образом, по мнению Табачника, с одной стороны, можно будет разгрузить приемные комиссии, а с другой – исключить возможность создания очередей, как это происходит в этом году.