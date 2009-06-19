Прощание с пивом

Украинский парламент подумал и активно взялся за нравственность и здоровье нации, решив бороться с алкоголизмом, на этот раз пивным.

В ход пошло оружие разного калибра: повышение акциза и предполагаемый запрет распивания в общественных местах. Правда, в этой борьбе Верховная Рада думала не в последнюю очередь о себе – 97 миллионов, которые планируется получить в результате введения акцизного сбора, они захотели потратить на себя.

Недавно Верховная Рада повысила ставку акциза на пиво на 93,5%, с 0,31 грн./литр до 0,6 грн./литр. Закон поддержали 331 из 450 депутатов. Конечно же, производителям пива подобное нововведение создает определенные трудности, да и потребителям будущее подорожание напитка совсем не по душе. А что делать? Платить.

Но пивная тема в законодательстве, похоже, себя не исчерпала. Посему народные избранники Михаил Соколов (БЮТ), Дмитрий Шпенов (Партия регионов) и Александр Бобылев («Наша Украина - Народна самооборона») на удивление единогласно, учитывая разобщенность политических взглядов, выступили с инициативой ограничения розничной торговли и потребления пива, содержание алкоголя в котором превышает 0,5%, и слабоалкогольных напитков в определенных (общественных) местах. Именно об этом свидетельствует их законопроект №4653, зарегистрированный в Верховной Раде 11 июня сего года.

Какой футбол без пива?

Обыватели недоумевают: зачем принимать столь кардинальные решения. Неужели подобные меры приведут к чему-нибудь позитивному или, возможно, это очередная попытка заработать дивиденды в политической гонке? «Это уже не первая попытка провести такой законопроект в парламент, – комментирует ситуацию Николай Полищук, экс-министр охраны здоровья Украины, глава Национального совета по вопросам охраны здоровья. – Раньше все блокировалось депутатами, которые лоббировали интересы пивного бизнеса. Но учитывая то, что сейчас появился даже детский пивной алкоголизм, инициатива Соколова, Шпенова и Бобылева очень своевременна. Лично я бы еще запретил продажу пива в местах массового отдыха людей».

Тем временем авторы законопроекта убеждены, что запрет на торговлю и потребление «слабоалкоголки» служит благой цели – защите нравственности и здоровья нации, в первую очередь – юных ее представителей.

Итак, в соответствии с законопроектом, продавать и употреблять пиво и слабоалкогольные напитки, запрещается: около детских, образовательных и медицинских заведений (в радиусе 500 метров), а также во всех видах общественного транспорта городского, пригородного и междугородного сообщения (другими словами: никакого пива в поездах!). Ограничения касаются «пивопития» в заведениях культуры, на спортивных площадках и стадионах, в спортивно-оздоровительных учреждениях. Хотя как раз футбольные болельщики не согласны: «Простите, какой же пиво – алкоголь? Его скорее можно назвать витаминным коктейлем». Не остается сомнений – запрет на пиво будет действовать и в парках, скверах, других общественных местах. Также за чертой закона торговля пивом в палатках, киосках, на улице. В итоге пивных мест останется не так много: общепит да супермаркет.

В отдельном пункте закона прописано табу на продажу пива и слабоалкогольных напитков лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста. Так что, если вы выглядите моложе своих лет и идете за пивом, лучше прихватите паспорт или другой документ, подтверждающий ваше право на покупку.

Разумеется, за нарушения предполагается введение штрафных санкций. Выпил пивка или другую слабоалкоголку в запрещенном месте – будь добр, плати (от четырех до шести необлагаемых минимумов). Придумано и другое наказание - участие в работах на благо общества. Злостным же нарушителем вообще может быть несладко: обещают «15 суток». Распивание «подзаконных» напитков несовершеннолетними, да еще и в запрещенных местах, грозит штрафами их родителям.

Конечно, можно было бы предположить, что подобное наказание гривной даже позволит несколько наполнить госбюджет. Хотя, о том, что «штрафные» деньги пойдут на дела благородные, в законопроекте ничего не сказано. При этом дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада Украины, вроде, все-таки намерена направить на закупку инсулина, финансирование работ по обеспечению круглосуточного водоснабжения Львова и созданию Дома-музея Тараса Шевченко. Впрочем, есть одно существенное «но» – те самые 97 миллионов гривен, полученных от продажи пива в будущем. За счет этих денег Верховная Рада сделала попытку улучшить себе жизнь, направив средства на увеличение финансирования парламента. Президент Украины Виктор Ющенко такое решение возмущенно отверг – в четверг глава государства ветировал этот закон со словами: «Нелогично, неморально и неправильно повышать на 100 миллионов гривен расходы на содержание Верховной Рады».

С другой стороны, повышение акциза и запрет употребления пива на улице может привести к уменьшению объемов продаж продукции пивоваренных заводов. Как следствие – сокращение рабочих мест в результате банкротства малых предприятий.

Пиво – та же водка

Впрочем, авторы рассматриваемого законопроекта декларируют благую цель – «защиту моральности и здоровья людей, в первую очередь несовершеннолетних». Только, к сожалению, не все представители нашего общества готовы быть защищенными. Студент Алексей Федоренко утверждает: «Пиво – это же слабоалкогольный напиток, ничего страшного в том, чтобы выпить пару бутылочек где-нибудь в сквере или парке, не вижу. Тем более, в магазинах и ларьках пиво значительно дешевле, чем в кафе. Думаю, общественность будет против подобных нововведений».

Но ведь именно школьники и студенты больше других рискуют, попивая пивко по поводу и без него. Зачем далеко ходить: Украина на первом месте по употреблению алкоголя среди детей и молодежи. Таковы официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2008 год. Систематически в Украине выпивают 40% детей 14-8 лет.

«Молодые люди 18-20 лет – это группа риска относительно потенциального возникновения зависимости, – комментирует ситуацию нарколог Александр Бездрабко. – В период интенсивного роста клеток мозга и других органов наблюдается повышенная восприимчивость к вредным влияниям. Настораживает и то, что за последние десять лет значительно выросло количество больных алкоголизмом в возрасте до 25 лет. Увеличилось и число девушек, женщин, пьющих пиво и слабоалкогольные напитки! А ведь пол-литровая бутылка пива, содержащего около 5% алкоголя, имеет такое же влияние на организм, как приблизительно 50 мл водки. Я не говорю, что каждый, кто пьет пиво, станет алкоголиком, но следует помнить о безопасной норме, видеть края бокала. Здоровый мужчина в месяц может выпить 14 бутылок пива (0, 5 л), женщина – 9. При этом за один прием не больше 2,5 и 1,5 л соответственно. А безалкогольными должны быть минимум три дня в неделю».

Согласно последним исследованиям, от употребления пива хронический алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее, чем от крепких алкогольных напитков. Возможно, именно потому, что пиво в Украине стало в первую очередь продуктом для тинэйджеров – цена доступная, напиток якобы безобидный, хорошо прорекламированный.

О вреде и угрозах речь идет и в объяснительной записке к «пивному» законопроекту. «За последние семь лет возросло количество страдающих алкоголизмом в возрасте до 25 лет, – настаивают депутаты. – Заболевание у этих пациентов, как правило, очень быстро прогрессирует… Систематическое употребление пива может вызвать алкоголизм так же, как вино, водка, коньяк. Пивной алкоголизм развивается по законам обычного алкоголизма. Среди тех, кто обращается за помощью к наркологам, около 15-20% страдают пивным алкоголизмом».

В свою очередь, медики перечисляют немало заболеваний, к которым приводит неумеренное употребление пива: нарушение функций спинного мозга, цирроз печени, гепатит, панкреатит, гастрит, невропатии, поражение зрительного и слухового анализаторов. Доказана также взаимосвязь между потреблением пива и повышением артериального давления.

Молодая мама Анна Панченко настаивает: «Я за то, чтобы антипивной законопроект поддержали. Разве это нормально, что пиво продается в ларьках на улице? Что распивают этот напиток не в пивных, не в барах, а в парке на лавочке. При этом рядом играют дети. Разве можно после этого удивляться, что они рано пробуют пиво, а потом – пьют его постоянно? Вместо воды, для утоления жажды. Раньше я не была столь категорично настроена, но однажды с коляской подъехала к такой вот уличной палатке, протянула продавщице деньги и попросила литровую бутылку воды. Продавщица протянула мне литр пива. Когда я удивилась этому, палаточница все быстро объяснила: «Да ко мне постоянно с колясками подходят, и все за пивом. Я про воду, честно говоря, даже не подумала». Надо что-то предпринимать для того, чтобы молодежь меньше интересовалась этим напитком, чтобы после городских праздников пустые бутылки не валялись. Возможно, когда-нибудь в нашей стране появилась бы и культура употребления пива».

Западные манеры

Подобная практика далеко не нова, более того – она прижилась во многих странах. Наверняка вы не раз слышали о том, что в США или Великобритании, в Чехии (где пиво фактически национальный напиток) не стоит пить пиво в общественных местах.

Так, законы США запрещают «употреблять или держать открытой банку или бутылку пива или иного алкогольного напитка на улицах, аллеях, тротуарах, в общественных парках». За нарушение штрафуют, а злостные нарушители могут попасть в тюрьму на срок до трех месяцев. Впрочем, и американцы, и туристы научились этот запрет обходить, ведь если бутылку завернуть в бумагу или непрозрачный пакет, то американский полицейский не имеет права интересоваться, что именно пьет гражданин. В Великобритании запрещено пить пиво в поездах и в местах проведения футбольных матчей. В Чехии и Польше нельзя пить алкогольные напитки (и пиво тоже!) на улице. В Латвии специальным законом воспрещается пить пиво в подъездах жилых домов и на лестничных клетках. В другой балтийской стране – Эстонии – для употребления пива существуют только бары, рестораны и других специально отведенных местах. А вот в Финляндии безнаказанно пить пиво «на людях» все-таки разрешено, но исключительно в дни национальных праздников. В России весной было предложено запретить продажу пива при проведении культурно-массовых мероприятий. Но пока окончательный вердикт не вынесен. Другой славянский сосед – Белоруссия – учится жить с «антипивным» законом (кстати, именно после этого активизировались наши депутаты, зарегистрировав свой законопроект).

Впрочем, и в некоторых городах Украины в общественных местах пиво не пьют совсем по-европейски. Так, ограничена продажа и потребление пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков в Тернополе. Кроме учреждений здравоохранения, образования, культуры, закрытых спортивных сооружений и мест проведения массовых мероприятий, в помещениях органов местного самоуправления, других государственных учреждений, пиво нельзя пить в транспорте (включая транспорт международного сообщения), в лифтах, таксофонах, на детских площадках.

«С осени прошлого года в нашем городе действует ограничение на потребление и продажу пива. Назревало это решение давно, с тех пор, как в Тернополе начало увеличиваться количество летних «пивных» площадок, – рассказывает Олег Удич, начальник пресс-службы Тернопольского горсовета. – Городской голова Роман Заставный предложил ограничить ассортимент летних площадок, чтобы в них продавались соки, вода, мороженое, сладости. Иными словами, сделать невозможной активную рекламу отдыха с бутылкой пива в руках. А столики под зонтами с надписями-названиями пивных марок, бокалы пива в руках отдыхающих служили именно этой цели. Инициативу встретили насторожено, не все ее поддержали. Тогда было решено всем стационарным заведениям (барам, кафе) дать возможность расширить свой торговый павильон бесплатно, за счет обустройства летней площадки». Иными словами, в Тернополе все, кто хочет выпить пива или другой алкогольный напиток, должны делать это в соответственном месте. Если есть желание посидеть с бутылкой слабоалкогольного напитка в сквере, будь готов нести административную ответственность.

К слову, в Тернополе с 2007 года неофициально действует «комендантское время» – после 23.00 в летний период и 22.00 зимой несовершеннолетним не разрешается находиться в местах отдыха (клубах, кафе, дискотеках), регулярно проводятся милицейские рейды, проверяющие подобные заведения. Олег Удич говорит, что и эта идея воспринималась двояко, многие считали, что такие жесткие ограничения не будут работать. Однако в итоге все привыкли, сейчас городской власти благодарны и родители, и администрации развлекательных заведений, и даже сами тинэйджеры за понимание.

Во Львове так же вне закона торговля алкогольными и слабоалкогольными напитками в киосках и ларьках на улицах, около учебных и дошкольных заведений, учреждений охраны здоровья, в местах проведения спортивных соревнований.

В Феодосии считают, что открытое употребление пива, в том числе и на «народных» гуляниях, является дурным примером для детей и подростков, ведь это способствует росту правонарушений. Поэтому феодосийская милиция и предложила властям курортного города ограничить торговлю алкогольным напитками.

Эксперты говорят, вполне возможно, что вышеупомянутый законопроект будет принят. Конечно, при условии, что свои интересы не начнут активно лоббировать производители пива и слабоалкогольных напитков. Правда, в случае позитивного результата придется урегулировать еще немало спорных вопросов, таких как правомерность распития пива в популярных нынче летних кафе, а так же о «статусе» безалкогольного янтарного напитка. Более того – важно задуматься, решат ли проблему алкоголизма жесткие ограничения, станут ли подростки употреблять меньше пива или найдут иные, не менее вредные для здоровья, способы «расслабиться»? В конце концов – появится ли в Украине культура употребления пива? А еще закрадывается мысль о том, что в последнее время депутаты в Украине, похоже, несколько увлеклись всякого рода запретами. Но они, скорее, похожи на громкие лозунги, а не на реальные шаги к улучшению качества жизни. Возможно, все так стремительно происходит в предчувствии скорой предвыборной кампании? «Политикам сейчас нужна популярность, так что есть вероятность того, что нынешний законопроект не ляжет на полку – это же прекрасная возможность завоевывать дополнительные очки», – допускает Николай Полищук. Вот и получается, что подобные сомнения возникают не из-за содержания самих документов, а по причине отсутствия реальных механизмов эффективной борьбы, в частности, с алкоголизмом.