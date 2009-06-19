Цена университетскому рейтингу

Во время вступительной кампании многие потенциальные студенты не полагаются исключительно на свой выбор, а интересуются всяческими рейтингами учебных заведений.

Но мало кто задумывается над тем, что рейтинг – это удобное средство манипуляции. И хотя для Украины понятие «рейтинг вузов» понятие сравнительно новое, «Главред» попытался выяснить, можно ли им доверять и что лежит в их основе.

Выпускница одиннадцатого класса Ирина Ковальчук, пролистывая журнал для поступающих, останавливается на странице с рейтингом. Девушка долго ищет выбранный ею вуз, но ни в десятке, ни в двадцатке его не находит. «Неужели подготовка там так слаба, что у университета не было шанса попасть в перечень лучших? – удивляется Ирина. – Может, и поступить в него будет очень просто – плохо прорекламирован». Уже очень скоро у выпускницы школы появится шанс это проверить, ведь 27 июня все участники независимого тестирования смогут получить единый сертификат с баллами.

После этого более 430 тысяч потенциальных абитуриентов будут штурмовать отечественные вузы. Некоторые университеты и институты готовятся к массовым атакам, другим только остается надеяться на повышенный интерес. Понятное дело, что у каждого учебного заведения есть свой студент, со своими желаниями и амбициями. Хотя разные абитуриенты при выборе вуза руководствуются различными критериями. И как ни прискорбно констатировать, при этом мало кто задумывается о качестве научно-педагогического потенциала или международном признании. Хотя следовало бы. Для большинства украинских школьников, а также их родителей, «естественный отбор» учебного заведения проходит по нескольким сценариям. Первый – выбор без права выбора, то есть идем учиться, куда возьмут. Второй – выбираем конкретный факультет в любом вузе. Третий – завышаем планку до «топовых» национальных. Как раз на выбор последних влияют разного рода рейтинги.

Международный уровень

Известно, что в мировой практике рейтинги принято составлять по нескольким причинам. Первая – предоставление общественности (потенциальным студентам, их родителям, работодателям) информации, которая помогала бы сделать выбор. Вторая – рейтинг помогает развитию конкуренции между вузами – всегда хочется быть самым лучшим. Третья причина: рейтинг – аргумент для выделения дополнительных средств. Так же очевидно, что разнообразные рейтинги – это очень удобный инструмент для продвижения университета. А если университет получает положительные международные оценки, то он воспринимается как успешный и надежный, а значит – получает дополнительный бонус.

Первый рейтинг вузов был опубликован в 1983 году журналом «US News & World Report». Этот шаг оповестил, что процесс глобализации высшего образования стартовал. Затем подобными рейтингами увлеклись и другие издания, а также специализированные исследовательские лаборатории. В частности, в 2003 году Институт высшего образования Шанхайского университета осмелился опубликовать академический рейтинг 500 ведущих университетов мира. А в 2004 году составлен первый рейтинг вузов газеты «Тimes». В Канаде рейтинг издает журнал «Maclean’s», а в Германии таковой выходит специальным приложением к газете «Die Zeit».

Сегодня наиболее авторитетными считаются рейтинги американских изданий «World Report» и «Business Week», британских «Times» и «Financial Times». Их анализ базируется на нескольких критериях. В их числе – определение качества абитуриентов и популярности вуза среди абитуриентов (показатели – конкурс и стоимость обучения). Еще один – качество обучения (это оценка репутации университета в академических кругах, профессорско-преподавательского состава и самого учебного процесса). Интересно, что при составлении рейтинга 500 лучших университетов мира Шанхайский университет обратил внимание на такие критерии, как число преподавателей - лауреатов Нобелевской премии или других важных наград в научных областях; частоту упоминания научных работ сотрудников университета (индекс цитирования), а также количество статей, опубликованных в журналах «Nature & Science». В США и Великобритании самый высокий рейтинг у того вуза, выпускники которого получают наиболее выгодные предложения о трудоустройстве, а впоследствии высокую заработную плату.

Неукраинский размах

Понятное дело, Украине до подобных подходов еще далеко. Конечно, у нас пытаются опросить экспертов – работников образования, студентов, выпускников и работодателей, а потом сделать выводы, которые нужны скорее самим вузам, нежели общественности. Нельзя забывать и о том, что Украина – одна из наиболее коррумпированных стран Европы. Все прекрасно знают, как у нас продаются и покупаются призовые места. И нельзя говорить исключительно о сфере образования. Но как бы там ни было, особого доверия и ко всяким конкурсам нет. Так что все подобные попытки создать рейтинг, в сравнении с западным подходом, можно назвать или не профессиональными, или ничего не значащими, ведь рейтинги часто создаются для своих целей и по своим критериям.

«В высшем образовании происходят какие-то хаотические реформы, – говорит Вячеслав Брюховецкий, почетный президент Национального университета «Киево-Могилянская академия». – В Украине еще не могут понять важную вещь – в большой Хартии университетов записано, что у университета есть четыре задачи: первая – создавать новые знания, вторая – изучать новые знания, третья – ценить новые знания, четвертая – передавать эти знания студентам. У нас высшая школа на 95% направлена лишь на передачу знаний, а это неправильно». А ведь отечественные рейтинги как раз и основываются на оценке того, что может дать отдельное учебное заведение.

Возможно, это одна из причин, почему Украины в международных рейтингах нет.

«Уровень высшего образования – вещь довольно субъективная, – уверен Владимир Полохало, глава комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования. – К сожалению, Украина не принимает участия в международных программах, которые позволили бы включать те или иные отечественные учебные заведения в Шанхайскую метрику. К слову, в этом рейтинге есть 100 европейских вузов, среди которых четыре российских и три польских. Так вот на основе этого списка и формируется индекс качества образования. А если говорить в целом, то Украина занимает приблизительно 40-50 место в мире по разными параметрам. Конечно, это очень низкий рейтинг, ведь еще в начале 1990-х мы были на тридцатой ступеньке. Сегодня у нас есть только два учебных заведения, которые имеют все основания войти в 500 лучших университетов мира – Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет «КПИ».

А вот об индексе международного признания нам все-таки говорить еще рано. По крайней мере, в этом уверен Ярослав Болюбаш, директор департамента высшего образования МОН Украины. «Хотя мы уже который год работаем в болонском процессе, все еще нет открытой процедуры признания отечественной документации. При этом искренне можно удивляться, почему наши программисты или биологи востребованы в мире, если вузы, которые их подготовили – неизвестны? Все дело в изоляции страны в целом», – уверен эксперт.

Made in Ukraine

Если все-таки вернуться к рейтингам «made in Ukraine», то без сомнения можно утверждать, что в последнее время наблюдается увеличение числа всяких национальных рейтингов. Яркие примеры – версия ЮНЕСКО, или так называемый рейтинг «Компас». Дабы не вдаваться в детали обоих, не ошибемся, если скажем, что традиционно любые отечественные рейтинги возглавляют Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, «Киево-Могилянская академия» или Национальный технический университет «КПИ». В десятке лидеров в разные годы появлялись Харьковская академия имени Ярослава Мудрого, педуниверситет Драгоманова, Киевский национальный лингвистический университет, Львовский университет Ивана Франко, Киевский национальный экономический университет, Харьковский государственный политехнический университет, Донецкий национальный университет, медуниверситет Богомольца.

Кроме рейтингов под грифом «независимый и объективный», Министерство образования работает над своей версией. «На протяжении последних четырех лет я занимался рейтингами, отрабатывал критерии, – продолжает Ярослав Болюбаш. – Но в этом году рейтинг мы не огласим. Еще не все готово. А вот со следующего года, когда будет утвержден порядок, рейтинг будет официально открыт». Хотя поговаривают, что в Министерстве образования и науки есть данные своего «объективного рейтингования вузов», но, чтобы лишний раз не волновать общест¬венность, их пока решено не публиковать. Оказывается, что университеты и институты, которые мы привыкли считать ведущими, в этом рейтинге занимают далеко не первые позиции.

Хотя ради объективности стоит заметить, что если уж государство возьмется за рейтинги, то в глазах Европы это будет выглядеть более чем нелепо, ведь там рейтингами занимаются независимые организации. Украина тоже должна идти этим путем, ведь только когда будет создан комплексный рейтинг высших учебных заведений страны, позитив будет на лицо. Университеты сами будут понимать свои сильные стороны и делать упор на конкретные специальности, государство сможет эффективно распределять бюджетные деньги, а абитуриенты увидят ясную картину – куда пойти учится, чтобы после окончания вуза не остаться без работы.