Фигурант артековского скандала рассказал про новый поворот в деле

В громком «артековском деле нардепов-педофилов» новый поворот: депутат-бютовец Руслан Богдан, ссылаясь на слова следователя ГПУ, сообщил «Сегодня», что Елена Полюхович исчезла. «Об этом мне сообщил следователь — абсолютно вменяемый человек, с которым я общался. Он мне сказал, что ее не могут найти. Также, по моей информации, дело находится на стадии закрытия», — рассказал Богдан. В то же время ГПУ заявила, что сегодня проверит информацию об исчезновении Полюхович. По данным ГПУ, расследование громкого «дела Полюховичей» действительно затягивается. «Причиной этого Генпрокурор Александр Медведько назвал то, что мать детей отказывается предоставлять их для проведения следственных действий, в том числе и для проведения очных ставок, — рассказал газете начальник пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко. — Расследование продолжается, а обвинение с Дмитрия Полюховича никто не снял (его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. — Ред.). То, что сейчас заявляют отдельные депутаты о закрытии уголовного дела — неподтвержденная информация». Сама же Елена Полюхович вчера на телефонные звонки на свой мобильный телефон не отвечала. Однако к ней удалось дозвониться по мобильному одного из членов ее семьи. «Я готова буду комментировать конкретные действия Генпрокуратуры», — рассказала она, комментируя и слова Богдана, и заявление правоохранителей. Уточнить свое нынешнее место пребывания сама Елена отказалась.