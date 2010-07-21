На Львовщине открыли новое газовое месторождение

По результатам поисковых работ дочерней компании «Укргаздобыча», являющейся структурным подразделением НАК «Нафтогаз Украины» открыто Буцевское газовое месторождение (Мостиский район, Львовская область), сообщает Лига. Поисковой скважиной 2-Буцевская при испытании на глубине 1100 - 1060 метров получен прилив газа дебетом 4,1 тыс. кубометров в сутки. Перспективные запасы месторождения оцениваются в 200 млн кубометров. Подготовленные геологические материалы относительно открытия Буцевского месторождения направлены для представления в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых. Как сообщили в пресс-службе «Укргаздобычи», работы на Буцевском месторождении проводятся газопромышленным управлением «Львовгаздобыча» (филиал ГК «Укргаздобыча»). Месторождение размещено между Хидновицким та Свидницким месторождениями, на которых ведется добыча газа. Благодаря выгодному положению при разработке Буцевского месторождения ГК «Укргаздобыча» сможет эффективно использовать действующую инфраструктуру соседних месторождений. «Дополнительные ресурсы газа, полученные в результате открытия Буцевского месторождения, будут способствовать дальнейшей стабилизации добычи газа в Западной Украине», - заявил директор «Укргаздобычи» Юрий Борисов. Напомним, что в июне ГК «Укргаздобыча» завершила строительство установки компримирования газа на Любешовском газовом месторождении во Львовской области. До конца года компания планирует завершить строительство еще двух новых установок в регионе.