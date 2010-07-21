Теракт на российской ГЭС: есть жертвы

На Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии произошел еще один, четвертый взрыв. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики. «Взрыв произошел в машинном зале во время разминирования. Его последствия незначительны», - отметил собеседник агентства. По данным источника в правоохранительных органах КБР, сегодня около 4:20 по московскому времени на территорию Баксанской ГЭС проникли неизвестные. «Они убили двух сотрудников вневедомственной охраны и избили персонал станции - начальника смены и его помощника. Сейчас они госпитализированы, - рассказал собеседник агентства. - Неизвестные заложили взрывные устройства в машинном зале станции и в 5:20 привели их в действие». В пресс-службе Кабардино-Балкарского филиала «РусГидро» уточнили, что всего на ГЭС произошло три взрыва с интервалом 5-6 минут, первый прогремел в 5:20. Там отметили, что повреждено открытое распределительное устройство (ОРУ). «Есть опасение, что взрывчатка заложена еще в одно ОРУ», - подчеркнули в пресс-службе. Основная версия взрывов на станции - теракт, сообщил ИТАР-ТАСС источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии. «Двое вооруженных неизвестных расстреляли двух охранников, завладели их оружием и проникли на территорию ГЭС. Они избили двух сотрудников станции и заминировали машинный зал. После этого прогремели несколько взрывов», - сказал собеседник агентства. В настоящее время работа станции остановлена. Возникший пожар локализован. Как сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского филиала «РусГидро», из-за остановки Баксанской ГЭС энергоснабжение Кабардино-Балкарии не пострадало, увеличена выработка на других электростанциях.