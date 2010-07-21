Умер создатель бортового самописца

Австралийский инженер Дэвид Уоррен, изобретатель бортового самописца, известного как «черный ящик», скончался 19 июля в возрасте 85 лет, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press. Дэвид Уоррен родился в 1925 году на северо-востоке Австралии. Когда будущему изобретателю «черного ящика» исполнилось 9 лет, его отец погиб в авиакатастрофе - одной из первых, произошедших в Австралии. В 1952 году Уоррен начал работать в Научно-исследовательской лаборатории аэронавтики в Мельбурне. Идея создания бортового самописца, регистрирующего переговоры пилотов, пришла Уоррену в 1953 году, когда он входил в состав группы специалистов, расследовавших причины катастрофы первого коммерческого пассажирского реактивного самолета Comet. Первый прототип «черного ящика» Уоррен представил в 1956 году. Сначала изобретение Уоррена не заинтересовало авиакомпании, однако уже в 1960 году правительство Австралии издало распоряжение об обязательной установке «черных ящиков» на все пассажирские самолеты. Вскоре примеру Австралии последовали и другие страны мира и, в настоящий момент «черные ящики» в обязательном порядке устанавливаются на все пассажирские самолеты. В 2002 году Дэвид Уоррен был удостоен ордена Австралии - высшей государственной награды страны. В 2007 году Уоррен стал единственным представителем Австралии, включенным в список «100 гениев современности».