Из-за жары «Укрзалізниця» снижает скорость движения поездов

В связи с резким повышением температуры «Укрзалізниця» принимает меры по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. Как передает ИА «МОСТ-Харьков», об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи. В частности, работники «Укрзалізниці» организовали ежедневные дополнительные обходы железнодорожных путей, во время которых специалисты внимательно осматривают состояние полотна и стыков. Если температура на рельсах превышает 50 градусов, может быть выдано предупреждение о временном снижении скорости движения поездов до 60 км/ч.