Соседи Пукача утверждают: он регулярно появляется в своем доме

Задержанного год назад Алексея Пукача, главного обвиняемого по делу Георгия Гонгадзе, якобы несколько раз за этот год видели в элитном столичном доме по бульвару Леси Украинки, неподалеку от Печерского моста, где он получил квартиру в 2003 году. Об этом, как передает ТСН, говорят его соседи. «В 5-й квартире на втором этаже, где Пукач зарегистрирован, сейчас никто не живет - она опечатана, - сообщил сосед, который попросил не называть фамилию. - Но Пукач регулярно появляется здесь и забирает из почтового ящика корреспонденцию и платежки, которые приходят на этот адрес на его имя». На уточнение, как Пукач, по официальной версии, находящийся под стражей в Отделе обеспечения досудебного следствия (СИЗО) СБУ на Аскольдовом переулке, может появляться в подъезде своего дома, сосед даже обиделся: «Здравствуйте! Я что - Пукача в лицо не знаю? У нас соседи друг с другом хорошо знакомы, и я его ни с кем не перепутаю - это точно он. Приходит, проверяет почту и уходит...» - сказал сосед. В соседней квартире проживает не менее известный в Киеве человек - бывший столичный мэр Иван Салий. Он подтвердил, что знает, кто его сосед по лестничной площадке, но видел на этаже только жену и дочерей Пукача. «Это я настоял на том, чтобы двери к ним опечатали - однажды в их квартире прорвало трубу, вода пошла к нам, даже паркет вздулся, - говорит Иван Николаевич. - И за ремонт платил сам. Жена и дочери Пукача, которых я здесь замечал, производят гнетущее впечатление. Видно, сильно переживают...» В то же время в ГПУ резко отреагировали на заявление о пребывании Пукача в доме на Печерске. Там заявили, что он находится в СИЗО и меру пресечения ему не изменяли.