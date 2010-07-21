На Киевщине поезд протаранил авто: двое погибших

Вчера в 22:25 в Киевской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №97 «Киев – Львов» и легкового автомобиля «Фольксваген Пассат». Как сообщили УНИАНу в пресс-центре «Укрзалізниці», в результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Столкновение произошло на охраняемом переезде с исправно работающей сигнализацией на перегоне Вишневое - Боярка. Водитель легкового автомобиля 1986 года рождения проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на переезд во время опускания шлагбаума. Задержка движения поезда составила 2 часа 50 минут. Также был поврежден локомотив и три вагона.