Сидеть за убийство Гонгадзе Пукач будет не один?

Руководитель следственной группы, расследующей дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Александр Харченко заявляет, что расследование уголовного дела по факту убийства журналиста будет завершено в конце августа. Об этом он сообщил во время встречи с руководителями международной организации «Репортеры без границ», которые находятся с визитом в Украине, сообщила УНИАНу представитель «Репортеров» в Украине Оксана Романюк. По ее словам, в ходе встречи следователь сказал, что наказание по этому делу может понести не только бывший генерал МВД Алексей Пукач, но и «кто-то из украинских высокопоставленных лиц». Следователь отказался назвать, кто именно это может быть, ссылаясь на тайну следствия. Харченко заявил, что расследование дела планируется завершить в конце августа этого года. По его словам, соответственно, суд над Пукачем и вероятными заказчиками убийства журналиста может начаться в конце года. Напомним, ранее Генеральный прокурор Александр Медведько заявлял, что расследование уголовного дела по факту убийства Гонгадзе будет завершено в июле-августе.