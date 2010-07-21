Во Львове собираются отметить 8-ю годовщину Скниловской трагедии

В восьмую годовщину со дня Скниловской трагедии, 27 июля, во Львове состоятся мероприятия по чествованию жертв этой трагедии. Об этом рассказали ЗИКу организаторы. В этот день пострадавшие приглашают всех, кто хочет разделить печаль и горе с ними, к часовне Всех святых украинского народа на ул. Памяти, 1 – ул. Авиационная. 27 июля в 11:00 в часовне начнется панихида, далее состоится крестный ход к Сегменту памяти, возле которого в 12 ч. 45 мин. 18 сек. (точное время трагедии. – Ред.) начнется панихида. Напомним, во время Скниловской трагедии 27 июля погибли 77 человек, из них 28 детей, многие получили травмы - как телесные, так и душевные.