Завтра столбик термометра поднимется до +37 градусов

22 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +34...+36 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +32...+37 градусов. На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +32...+37 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +32...+37 градусов. В Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +24...+26 градусов, днем +31...+33 градуса. 21 июля температура воды в Черном и Азовском морях +23...+28 градусов, в Днепре возле Киева +28 градусов.