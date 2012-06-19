В Ровно появилось уникальное скотское быдло

{1-} В среду, 20 июня, в 11.00 зоопарк города Ровно представит новое уникальное животное -­ «быдло скотское».

Как заявила пресс-служба Ровенского горсовета, зверюшка появилась зоопарке и является единственной в Украине и была привезена из Польши.

В его названии в официальных таможенных документах на польском языке было указано: «быдло скотское», что в переводе значит «скот шотландский». Поговаривают, что животное похоже на маленького мамонтенка.

Ранее «Главред» сообщал, что японские ученые заявили, что собирается клонировать мамонта. Если все пройдет успешно, то маленький мамонт может появиться на свет уже через 5-6 лет.

Генетический материал для эксперимента ученые должны взять из замороженных остатков животных, которые сохраняются в российской лаборатории. Подготовительные работы уже начались. Вместе со своими коллегами он планирует использовать для эксперимента яйцеклетку самки слона, которая внезапно умерла в зоопарке. Из клетки должны удалить ядро, вживив туда генетический материал мамонта.

фото: ogo.ua

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