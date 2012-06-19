Рада увеличила штрафы нерадивым родителям в 5 раз

{1-} Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Нардепы предлагают наказывать плохих родителей штрафом в 85-255 гривен, вместо 17-68 грн, которые они платят сейчас. За соответствующее постановление проголосовал 301 народный депутат, сообщают «Комментарии».

Согласно документу, предлагается налагать штраф от 5 (85 грн.) до 10 (170 грн.)необлагаемых минимумов доходов граждан на родителей или лиц, их заменяющих, за уклонение от выполнения обязанностей по обеспечению условий жизни несовершеннолетних детей.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения штрафа, предлагается наказывать наложением штрафа от 10 (170 грн.) до 15 (255 грн.) необлагаемых минимумов, или общественными работами на срок от 30 до 50 часов.

В то же время, совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки преступления, влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 40 до 60 часов.

фото: rebenok.by

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