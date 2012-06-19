Шевченко не включили в стартовый состав на игру с Англией

{1-} Главный тренер сборной Украины Олег Блохин назвал стартовый состав на матч с Англией. Форварда Андрея Шевченко в нем нет.

По сравнению с предыдущими матчами произошло сразу четыре замены.

В защите вместо Тараса Михалика вышел Ярослав Ракицкий. В полузащите Денис Гармаш сменил Сергея Назаренко. Наконец в атаке с первых минут выйдут Артем Милевский и Марко Девич, сообщает ТСН.

АНГЛИЯ - УКРАИНА. Стартовые составы

Англия: Харт, Джонсон, Эшли Коул, Терри, Лескотт, Джеррард, Янг, Милнер, Паркер, Руни, Уэлбек

Украина: Пятов, Селин, Хачериди, Ракицкий, Тимощук, Гармаш, Гусев, Ярмоленко, Коноплянка, Милевский, Девич

фото, видео: ФК «Динамо», youtube.com

Новости по теме:

Блохин: Шансы выйти на поле у Шевченко - 50 на 50

Шевченко вышел на тренировку сборной Украины

В сборной Украины рассказали о травме Шевченко

Шевченко рассказал, чем займется после ухода из «Динамо»