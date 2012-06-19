Шевченко не включили в стартовый состав на игру с Англией

{1-} Главный тренер сборной Украины Олег Блохин назвал стартовый состав на матч с Англией. Форварда Андрея Шевченко в нем нет.
По сравнению с предыдущими матчами произошло сразу четыре замены.
В защите вместо Тараса Михалика вышел Ярослав Ракицкий. В полузащите Денис Гармаш сменил Сергея Назаренко. Наконец в атаке с первых минут выйдут Артем Милевский и Марко Девич, сообщает ТСН.
АНГЛИЯ - УКРАИНА. Стартовые составы
Англия: Харт, Джонсон, Эшли Коул, Терри, Лескотт, Джеррард, Янг, Милнер, Паркер, Руни, Уэлбек
Украина: Пятов, Селин, Хачериди, Ракицкий, Тимощук, Гармаш, Гусев, Ярмоленко, Коноплянка, Милевский, Девич
фото, видео: ФК «Динамо», youtube.com
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