Начался решающий матч для сборной Украины

{1-} Во вторник, 19 июня проходят два последних матча в группе D в групповом турнире на Евро-2012.

В Донецке начался матч сборной Украины против сборной Англии.

Матч проходит на стадионе «Донбасс-Арена».

Арбитр матча – венгр Виктор Кошшои.

Составы команд:

СБОРНАЯ АНГЛИИ

1 Харт (В), 2 Джонсон, 3 Э. Коул, 6 Терри, 15 Лескотт, 4 Джеррард (К), 11 Янг, 16 Милнер, 17 Паркер, 10 Руни, 22 Уэлбек.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

2 Пятов (В), 2 Селин, 3 Хачериди, 20 Ракицкий, 4 Тимощук (К), 6 Гармаш, 9 Гусев, 11 Ярмоленко, 19 Коноплянка, 15 Милевский, 22 Девич.

{2-}

В это время в Киеве на НСК «Олимпийский» начался матч между сборным Швеции и Франции.

Арбитр матча – португалец Педру Проэнса

Составы команд:

СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

Исакссон (В), Гренквист, Мелльберг, М.Ольссон, Ю.Ольссон, Ларссон, Свенссон, Келльстрем, Байрами, Ибрагимович (К), Товойнен

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ

Льорис (В, К), Дебюши, Рами, Мексес, Клиши, Рибери, Насри, М’Виля, А.Диара, Бен-Арфа, Бензема.

, видео:, youtube.com

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