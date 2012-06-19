Начался решающий матч для сборной Украины

{1-} Во вторник, 19 июня проходят два последних матча в группе D в групповом турнире на Евро-2012.
В Донецке начался матч сборной Украины против сборной Англии.
Матч проходит на стадионе «Донбасс-Арена».
Арбитр матча – венгр Виктор Кошшои.
Составы команд:
СБОРНАЯ АНГЛИИ
1 Харт (В), 2 Джонсон, 3 Э. Коул, 6 Терри, 15 Лескотт, 4 Джеррард (К), 11 Янг, 16 Милнер, 17 Паркер, 10 Руни, 22 Уэлбек.
СБОРНАЯ УКРАИНЫ
2 Пятов (В), 2 Селин, 3 Хачериди, 20 Ракицкий, 4 Тимощук (К), 6 Гармаш, 9 Гусев, 11 Ярмоленко, 19 Коноплянка, 15 Милевский, 22 Девич.
{2-}
В это время в Киеве на НСК «Олимпийский» начался матч между сборным Швеции и Франции.
Арбитр матча – португалец Педру Проэнса
Составы команд:
СБОРНАЯ ШВЕЦИИ
Исакссон (В), Гренквист, Мелльберг, М.Ольссон, Ю.Ольссон, Ларссон, Свенссон, Келльстрем, Байрами, Ибрагимович (К), Товойнен
СБОРНАЯ ФРАНЦИИ
Льорис (В, К), Дебюши, Рами, Мексес, Клиши, Рибери, Насри, М’Виля, А.Диара, Бен-Арфа, Бензема.
, видео:, youtube.com
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