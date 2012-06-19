Гармаш и Девич проверили реакцию вратаря англичан

{1-} На проходящем в Донецке матче сборной Украины сборной Англии Гармаш и Милевский пытаются разрывать оборону англичан.

На 7 минуте Гармаш опасно пробил над воротами соперника, потом первый неплохой момент был у Андрея Ярмоленко после хорошей передачи Марко Девича. Кроме того атаковал Милевский, но запутался в боронительынх порядах соперника.

На 12-й минуте Девич пробивал по воротам но попал в кого-то из англичан. Ошиблась оборонительная линия англичан, Девич сильно бил из-за пределов штрафной площади и попал в защитника.

Матч проходит на стадионе «Донбасс-Арена».

Арбитр матча – венгр Виктор Кошшои.

Составы команд:

СБОРНАЯ АНГЛИИ

1 Харт (В), 2 Джонсон, 3 Э. Коул, 6 Терри, 15 Лескотт, 4 Джеррард (К), 11 Янг, 16 Милнер, 17 Паркер, 10 Руни, 22 Уэлбек.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

2 Пятов (В), 2 Селин, 3 Хачериди, 20 Ракицкий, 4 Тимощук (К), 6 Гармаш, 9 Гусев, 11 Ярмоленко, 19 Коноплянка, 15 Милевский, 22 Девич.

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