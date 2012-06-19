Руни едва не забил гол сборной Украины

{1-} На проходящем в Донецке матче сборной Украины против сборной Англии Уэйн Руни едва не забил в наши ворота. На 27-й минуте он пробивал головой, но мяч только скользнул по черепушке «Шрэка» и прошел мимо штанги.

На 22-1 минуте Андрей Гусев левой ногой остро пробил по воротам британцев метров с 22-х. Мяч пролетел в считанных сантиметрах на «девяткой» ворот соперника.

На 24 минуте Джерарльд отомстил – подал на Руни, но тот промахнулся.

У Украины 60% владения мячом. У англичан соответственно – 40.

На 18 минуте Коноплянка пробивал по воротам, но Терри заблокировал удар.

На 7 минуте Гармаш опасно пробил над воротами соперника, потом первый неплохой момент был у Андрея Ярмоленко после хорошей передачи Марко Девича. Кроме того атаковал Милевский, но запутался в оборонительных порядах соперника.

На 12-й минуте Девич пробивал по воротам но попал в кого-то из англичан

Матч проходит на стадионе «Донбасс-Арена».

Арбитр матча – венгр Виктор Кошшои.

Составы команд:

СБОРНАЯ АНГЛИИ

1 Харт (В), 2 Джонсон, 3 Э. Коул, 6 Терри, 15 Лескотт, 4 Джеррард (К), 11 Янг, 16 Милнер, 17 Паркер, 10 Руни, 22 Уэлбек.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

2 Пятов (В), 2 Селин, 3 Хачериди, 20 Ракицкий, 4 Тимощук (К), 6 Гармаш, 9 Гусев, 11 Ярмоленко, 19 Коноплянка, 15 Милевский, 22 Девич.

фото: zczuba.pl

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