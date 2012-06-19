«Обрезка» Гусева едва не привела к голу в ворота Украины

{1-} На проходящем в Донецке матче сборной Украины против сборной Англии вингер украинцев на 40-й минуте Олег Гусев в середине поля «обрезал» мяч, который подхватили англичане и остро атаковали наши ворота. Однако Паркер был неточен.
Уэйн Руни едва не забил в наши ворота. На 28-й минуте он пробивал головой, но мяч только скользнул по черепушке «Шрэка» и прошел мимо штанги.
Спустя 2 минуты Милевский огрызнулся, пробивал из вратарской площадки, но голкипер англичан Харт оказался на высоте.
На 22-1 минуте Андрей Гусев левой ногой остро пробил по воротам британцев метров с 22-х. Мяч пролетел в считанных сантиметрах на «девяткой» ворот соперника.
На 24 минуте Джерарльд отомстил – подал на Руни, но тот промахнулся.
У Украины 60% владения мячом. У англичан соответственно – 40.
На 18 минуте Коноплянка пробивал по воротам, но Терри заблокировал удар.
На 7 минуте Гармаш опасно пробил над воротами соперника, потом первый неплохой момент был у Андрея Ярмоленко после хорошей передачи Марко Девича. Кроме того атаковал Милевский, но запутался в оборонительных порядах соперника.
На 12-й минуте Девич пробивал по воротам но попал в кого-то из англичан
Матч проходит на стадионе «Донбасс-Арена».
Арбитр матча – венгр Виктор Кошшои.
Составы команд:
СБОРНАЯ АНГЛИИ
1 Харт (В), 2 Джонсон, 3 Э. Коул, 6 Терри, 15 Лескотт, 4 Джеррард (К), 11 Янг, 16 Милнер, 17 Паркер, 10 Руни, 22 Уэлбек.
СБОРНАЯ УКРАИНЫ
2 Пятов (В), 2 Селин, 3 Хачериди, 20 Ракицкий, 4 Тимощук (К), 6 Гармаш, 9 Гусев, 11 Ярмоленко, 19 Коноплянка, 15 Милевский, 22 Девич.
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