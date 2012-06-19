Первый тайм Англия – Украина 0:0

{1-} На проходящем в Донецке матче сборной Украины против сборной Англии арбитр матча – венгр Виктор Кошшои фиксирует ничейный пока счет 0:0.
На 40-й минуте вингер украинцев Олег Гусев «обрезал» мяч, который подхватили англичане и остро атаковали наши ворота. Однако Паркер был неточен.
Уэйн Руни едва не забил в наши ворота. На 28-й минуте он пробивал головой, но мяч только скользнул по черепушке «Шрэка» и прошел мимо штанги.
Спустя 2 минуты Милевский огрызнулся, пробивал из вратарской площадки, но голкипер англичан Харт оказался на высоте.
На 22-1 минуте Андрей Гусев левой ногой остро пробил по воротам британцев метров с 22-х. Мяч пролетел в считанных сантиметрах на «девяткой» ворот соперника.
На 24 минуте Джерарльд отомстил – подал на Руни, но тот промахнулся.
У Украины 60% владения мячом. У англичан соответственно – 40.
На 18 минуте Коноплянка пробивал по воротам, но Терри заблокировал удар.
На 7 минуте Гармаш опасно пробил над воротами соперника, потом первый неплохой момент был у Андрея Ярмоленко после хорошей передачи Марко Девича. Кроме того атаковал Милевский, но запутался в оборонительных порядах соперника.
На 12-й минуте Девич пробивал по воротам но попал в кого-то из англичан
В проходящем в это время в Киеве на НСК «Олимпийский» матче между сборным Швеции и Франции арбитр матча – португалец Педру Проэнса тоже фиксирует ничейные 0:0.
Французы владели мячом 53% игрового времени. Шведы – 47.
фото, видео: УНИАН, zczuba.pl, youtube.com
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