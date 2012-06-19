Первый тайм Англия – Украина 0:0

{1-} На проходящем в Донецке матче сборной Украины против сборной Англии арбитр матча – венгр Виктор Кошшои фиксирует ничейный пока счет 0:0.

На 40-й минуте вингер украинцев Олег Гусев «обрезал» мяч, который подхватили англичане и остро атаковали наши ворота. Однако Паркер был неточен.

Уэйн Руни едва не забил в наши ворота. На 28-й минуте он пробивал головой, но мяч только скользнул по черепушке «Шрэка» и прошел мимо штанги.

Спустя 2 минуты Милевский огрызнулся, пробивал из вратарской площадки, но голкипер англичан Харт оказался на высоте.

На 22-1 минуте Андрей Гусев левой ногой остро пробил по воротам британцев метров с 22-х. Мяч пролетел в считанных сантиметрах на «девяткой» ворот соперника.

На 24 минуте Джерарльд отомстил – подал на Руни, но тот промахнулся.

У Украины 60% владения мячом. У англичан соответственно – 40.

На 18 минуте Коноплянка пробивал по воротам, но Терри заблокировал удар.

На 7 минуте Гармаш опасно пробил над воротами соперника, потом первый неплохой момент был у Андрея Ярмоленко после хорошей передачи Марко Девича. Кроме того атаковал Милевский, но запутался в оборонительных порядах соперника.

На 12-й минуте Девич пробивал по воротам но попал в кого-то из англичан

В проходящем в это время в Киеве на НСК «Олимпийский» матче между сборным Швеции и Франции арбитр матча – португалец Педру Проэнса тоже фиксирует ничейные 0:0.

Французы владели мячом 53% игрового времени. Шведы – 47.

фото, видео: УНИАН, zczuba.pl, youtube.com

Новости по теме:

«Обрезка» Гусева едва не привела к голу в ворота Украины

Руни едва не забил гол сборной Украины

Гусев продолжает нагнетать у ворот англичан

У Украины 60% владения мячом

Гармаш и Девич проверил реакцию вратаря англичан

Начался решающий матч для сборной Украины

Харьковский хорек-вещун предсказал победу сборным Украины и Швеции

Шевченко не включили в стартовый состав на игру с Англией

Блохин: Шансы выйти на поле у Шевченко - 50 на 50

Шевченко вышел на тренировку сборной Украины

В сборной Украины рассказали о травме Шевченко

Шевченко рассказал, чем займется после ухода из «Динамо»