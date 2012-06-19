Лидерами сборной Украины в 1-м тайме стали Девич, Конопа и Ярмола

{1-} На проходящем в Донецке матче сборной Украины против сборной Англии главными заводилами украинцев были Девич, Коноплянка и Ярмоленко. А вот Милевский пока совершенно незаметен. Думается, во втором тайме заменят Артема на Андрея Воронина или Шевченко.

Уэйн Руни пока совсем незаметен. Однажды имел выгоднейший момент, но после флангового навеса головой пробил мимо створа. Чувствуется, что игра идет, что называется, до гола - если украинцам удастся забить, то "трем львам" будет крайне сложно перестроиться. Если же отличатся англичане, по такой игре забить дважды дружине Олега Блохина, скорее всего, будет не под силу. Интрига жива чуть более чем полностью.

Вингер украинцев на 40-й минуте Олег Гусев «обрезал» мяч, который подхватили англичане и остро атаковали наши ворота. Однако Паркер был неточен.

Уэйн Руни едва не забил в наши ворота. На 28-й минуте он пробивал головой, но мяч только скользнул по черепушке «Шрэка» и прошел мимо штанги.

Спустя 2 минуты Милевский огрызнулся, пробивал из вратарской площадки, но голкипер англичан Харт оказался на высоте.

На 22-1 минуте Андрей Гусев левой ногой остро пробил по воротам британцев метров с 22-х. Мяч пролетел в считанных сантиметрах на «девяткой» ворот соперника.

На 24 минуте Джерарльд отомстил – подал на Руни, но тот промахнулся.

У Украины 60% владения мячом. У англичан соответственно – 40.

На 18 минуте Коноплянка пробивал по воротам, но Терри заблокировал удар.

На 7 минуте Гармаш опасно пробил над воротами соперника, потом первый неплохой момент был у Андрея Ярмоленко после хорошей передачи Марко Девича. Кроме того атаковал Милевский, но запутался в оборонительных порядах соперника.

На 12-й минуте Девич пробивал по воротам но попал в кого-то из англичан

Матч проходит на стадионе «Донбасс-Арена».

Арбитр матча – венгр Виктор Кошшои.

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