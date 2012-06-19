Шведы забили французам гол

{1-} На проходящем в Киеве на НСК «Олимпийский» в матче между сборным Швеции и Франции капитан шведов Златан Ибрагимович на 54-й минуте забил гол.

Ибрагимович стоял по центру в метрах 13 от ворот, последовала передача с правого фланга, и капитан, развернувшись к воротом боком, "ножницами" вколотил мяч в правый от голкипера угол.

Арбитр матча – португалец Педру Проэнса

Составы команд:

СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

Исакссон (В), Гренквист, Мелльберг, М.Ольссон, Ю.Ольссон, Ларссон, Свенссон, Келльстрем, Байрами, Ибрагимович (К), Товойнен

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ

Льорис (В, К), Дебюши, Рами, Мексес, Клиши, Рибери, Насри, М’Виля, А.Диара, Бен-Арфа, Бензема.

фото: УНИАН,

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