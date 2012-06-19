Блохин убрал Милевского и Гармаша с поля

{1-} На проходящем в Донецке на «Донбасс-Арене» матче сборной Украины против сборной Англии на 77-й минуте вместо Милевского вышел Богдан Бутко, а вместо Гармаша – Сергей Назаренко.

На 70-й минуте Андрей Шевченко заменил Марко Девича.

Напомним, Девич на 62-й минуте забил гол, который арбитр матча венгр Виктор Кошшои не засчитал. А в ответной атаке он дал горчичник Анатолию Тимощуку.

48-й минуте Уэйн Руни головой забил гол. После розыгрыша углового и обидного рикошета он завершил атаку.

В первом тайме вингер украинцев Олег Гусев на 40-й минуте «обрезал» мяч, который подхватили англичане и остро атаковали наши ворота. Однако Паркер был неточен.

Уэйн Руни едва не забил в наши ворота. На 28-й минуте он пробивал головой, но мяч только скользнул по черепушке «Шрэка» и прошел мимо штанги.

Спустя 2 минуты Милевский огрызнулся, пробивал из вратарской площадки, но голкипер англичан Харт оказался на высоте.

На 22-1 минуте Андрей Гусев левой ногой остро пробил по воротам британцев метров с 22-х. Мяч пролетел в считанных сантиметрах на «девяткой» ворот соперника.

На 24 минуте Джерарльд отомстил – подал на Руни, но тот промахнулся.

У Украины 60% владения мячом. У англичан соответственно – 40.

На 18 минуте Коноплянка пробивал по воротам, но Терри заблокировал удар.

На 7 минуте Гармаш опасно пробил над воротами соперника, потом первый неплохой момент был у Андрея Ярмоленко после хорошей передачи Марко Девича. Кроме того атаковал Милевский, но запутался в оборонительных порядах соперника.

На 12-й минуте Девич пробивал по воротам но попал в кого-то из англичан

фото, видео: УНИАН, youtube.com

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