Жуткое ДТП в Днепре: пьяный маршруточник устроил гонки

На ул. 40-летия комсомола (пос. Мирный) пьяный водитель 127-го маршрута, обгоняя «Дэу Ланос», врезался в легковушку и перевернул свой микроавтобус. К счастью, пассажиров в салоне не было — водитель забрал микроавтобус после ремонта, пишет Сегодня.

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По его словам, в тот день он серьезно потратился — поменял в «Мерседесе» две форсунки. Поэтому перед тем как сесть за руль, решил «обмыть» покупку 100 граммами, да еще и бутылку пива в дорогу прихватил. По пути ему встретилась легковушка.

«Я пошел на обгон, ударился о бордюр, не справился с управлением, столкнулся с машиной. Да, я выпил. Решил, что больше уже выезжать не буду, машина на ремонте, и позволил себе 100 грамм, потом взял пиво», — говорит не получивший ни царапины лихач.

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А вот водитель «Ланоса», который после столкновения со «Спринтером» врезался в дерево, получил серьезные травмы.

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По словам главы пресс-службы облГАИ Владимира Лебедева, количество аварий с участием пьяных водителей с прошлого года увеличилось в три раза.

Фото: 34 канал

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