Украина проиграла Англии 0:1 и вылетела с Евро-2012

{1-} В состоявшемся в Донецке на «Донбасс-Арене» матче сборной Украины против сборной Англии наша национальная команда в драматичном матче проиграла 0:1.
Гол на 48-й минуте забил Уэйн Руни (ВИДЕО).
Напомним, Марко Девич на 62-й минуте тоже забил гол, который арбитр матча венгр Виктор Кошшои не засчитал. А в ответной атаке он дал «горчичник» Анатолию Тимощуку.
Команды играли в таких составах:
СБОРНАЯ АНГЛИИ
1 Харт (В), 2 Джонсон, 3 Э. Коул, 6 Терри, 15 Лескотт, 4 Джеррард (К), 11 Янг, 16 Милнер (Уолкотт), 17 Паркер, 10 Руни (Окслейд-Чемберлен), 22 Уэлбек (Кэрролл).
СБОРНАЯ УКРАИНЫ
2 Пятов (В), 2 Селин, 3 Хачериди, 20 Ракицкий, 4 Тимощук (К), 6 Гармаш (Назаренко), 9 Гусев, 11 Ярмоленко, 19 Коноплянка, 15 Милевский (Бутко), 22 Девич (Шевченко).
В это же время в Киеве на НСК «Олимпийский» Швеция выиграла у Франции 2:0.
Голы забили Ибрагимович (54) и Ларсен (90+1).
Англия 7-ю очками заняла первой месте в группе и теперь она сыграет со сборной Италии. У Франции осталось 4 очка и она выходит на сборную Испании.
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