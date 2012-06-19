Украина проиграла Англии 0:1 и вылетела с Евро-2012

{1-} В состоявшемся в Донецке на «Донбасс-Арене» матче сборной Украины против сборной Англии наша национальная команда в драматичном матче проиграла 0:1.

Гол на 48-й минуте забил Уэйн Руни (ВИДЕО).

Напомним, Марко Девич на 62-й минуте тоже забил гол, который арбитр матча венгр Виктор Кошшои не засчитал. А в ответной атаке он дал «горчичник» Анатолию Тимощуку.

Команды играли в таких составах:

СБОРНАЯ АНГЛИИ

1 Харт (В), 2 Джонсон, 3 Э. Коул, 6 Терри, 15 Лескотт, 4 Джеррард (К), 11 Янг, 16 Милнер (Уолкотт), 17 Паркер, 10 Руни (Окслейд-Чемберлен), 22 Уэлбек (Кэрролл).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

2 Пятов (В), 2 Селин, 3 Хачериди, 20 Ракицкий, 4 Тимощук (К), 6 Гармаш (Назаренко), 9 Гусев, 11 Ярмоленко, 19 Коноплянка, 15 Милевский (Бутко), 22 Девич (Шевченко).

В это же время в Киеве на НСК «Олимпийский» Швеция выиграла у Франции 2:0.

Голы забили Ибрагимович (54) и Ларсен (90+1).

Англия 7-ю очками заняла первой месте в группе и теперь она сыграет со сборной Италии. У Франции осталось 4 очка и она выходит на сборную Испании.

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