Блохин: однозначно был гол

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин уверен, что на 63-й минуте матча против Англии судья не засчитал чистый гол. Об этом он заявил в блиц-интервью сразу после поединка.

«Там однозначно был гол. Нам сказали, что там мяч на метр залетел. Ну что сказать, если у нас не шел мяч, а англичанам повезло», – заявил тренер.

Также Олег Блохин высказал уверенность, что нынешний состав сборной является весьма перспективным.

«Я сразу говорил, что это очень перспективная команда, и она поборется за выход в финальную часть Чемпионата мира», – добавил наставник «сине-желтых».

Ранее «Главред» сообщал, что 63-й минуте после удара Марко Девича мяч пересек линию ворот, однако венгерский арбитр этого «не заметил».

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