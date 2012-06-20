Блохин: однозначно был гол

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин уверен, что на 63-й минуте матча против Англии судья не засчитал чистый гол. Об этом он заявил в блиц-интервью сразу после поединка.
«Там однозначно был гол. Нам сказали, что там мяч на метр залетел. Ну что сказать, если у нас не шел мяч, а англичанам повезло», – заявил тренер.
Также Олег Блохин высказал уверенность, что нынешний состав сборной является весьма перспективным.
«Я сразу говорил, что это очень перспективная команда, и она поборется за выход в финальную часть Чемпионата мира», – добавил наставник «сине-желтых».
Ранее «Главред» сообщал, что 63-й минуте после удара Марко Девича мяч пересек линию ворот, однако венгерский арбитр этого «не заметил».
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