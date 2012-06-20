В матче Украина – Англия лучшим признан Джеррард

В состоявшемся на «Донбасс-Арене» драматичном матче сборной Украины против сборной Англии, в котором наша национальная сборная проиграла 0:1 был назван лучший игрок.
Им стал капитан сборной Англии – 32-летний Стивен Джеррард, который заслуженно получил награду от Carlsberg за то, что блестяще отпахал вчера на поле.
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Напомним, что гол у англичан на 48-й минуте забил Уэйн Руни, который пропустил матчи с французами и шведами.
В это же время в Киеве на НСК «Олимпийский» Швеция выиграла у Франции 2:0. Голы забили Ибрагимович (54) и Ларсен (90+1).
Англия с 7-ю очками заняла первое место в группе, и теперь она сыграет со сборной Италии. У Франции осталось 4 очка и она выходит на сборную Испании.
фото: uefa.com
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