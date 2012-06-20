Англия - Украина: судейский беспредел венгерского арбитра

{1-}Вчера, 19 июня, сборная Англии выиграла у сборной Украины со счетом 1:0. Так завершился решающий матч группового этапа Евро-2012 в группе D.

Как судья не засчитал гол Украины: смотрите ВИДЕО

Сборная Украины завершила борьбу на Евро-2012. Однако это не было поражением украинцев. Это было судейским беспределом венгра Виктора Кошшои, считает ТСН . "Очень постаралась бригада арбитров, чтобы не пустить нашу сборную в четвертьфинал", считают журналисты издания.

Украина- Англия: ВСЕ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МАТЧА

На 62-й минуте Марко Девич забил чистый гол в ворота англичан. Марко вывели на ударную позицию, он убрал защитника на замахе и пробил. Мяч от руки Харта полностью пересек линию ворот, и тогда Терри в прыжке выбил мяч из ворот, напоминает издание.

Гроб и незасчитанный гол: как Украина вылетала с Евро-2012. СМОТРИТЕ ФОТО И ВИДЕО

Но на повторе четко видно, что был гол. Но и этим дело не закончилось. В одной из атак украинцев в конце матча Джон Терри сыграл рукой в своем штрафной после того, как Ярмоленко пытался перебросить мяч через него и арбитр снова не увидел нарушения правил. Результат матча уже никто не отменит, но видеоповторы в футболе просто необходимы

фото: видео: youtube.com

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