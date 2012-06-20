FEMEN облили шведских фанов пивом и порадовали их голой грудью

9 июня, шведские фаны познакомились с украинским движением FEMEN.
Как сообщается на старничке femen, активистки "провели протест против быдло-фанов прямо в фан-зоне шведской сборной". Они залезли на стол и стали сбивать ногами банки с пивом, которым УЕФА щедро заливает глотки футбольным фанатам. На плакатах и телах FEMEN было написано Fuck EURO-2012".
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Несмотря на это шведы остались довольны - подтанцовывали девушкам и снимали на мобильные телефоны.
Как признался один из шведских болельщиков, им понравился выход девушек.
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"Честно говоря, не понимаю, чего требовали девушки. Но в любом случае, голые груди - это классно! Топлес на улице нас порадовал. Только не уверен, что девушкам нужно было именно это",- отметил он.
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Напомним, ранее, активистки FEMEN атаковали главу пресс-службы МВД Владимира Полищука на подставной пресс-конференции прямо возле здания МВД. Они бросили в него тортом.
фото:livejournal.com
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