Пьяный водитель внедорожника заснул, когда ГАИшники оформляли протокол

Пьяного водителя задержали сотрудники ГАИ в момент, когда он будучи очень пьяным, сел за руль и отправился преодолевать сверхсложный крымский перевал, говорится в сюжете ТСН.

Почему его остановили, 37-летний водитель внедорожника не понимал, даже когда алкотестер выдал результат. Содержание алкоголя в его организме в 12 раз превышало допустимую норму. Свое состояние горе-водитель обнаружил неожиданно - пока инспекторы составляли протокол, водитель уснул возле поста ГАИ на Ангарском перевале небом под табличкой "752 метра над уровнем моря".

Как рассказал руководитель пресс-службы УГАИ в Крыму Андрей Рябиков, водителя привели в чувство, его напоили минералкой. Естественно, больше его за руль никто допустил. Автомобиль поставили на штрафплощадку", - сказал он.

Видео: tsn.ua

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