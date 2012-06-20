Украинский болельщик бросил в столичной фан-зоне дымовую шашку

{1-}В киевской фан-зоне украинский болельщик зажег дымовую шашку. Это произошло на последних минутах матча Украина-Англия. Болельщик задержан, никто не пострадал, сообщает "Интерфакс-Украина".
Как сообщили в милиции, 19-летний киевлянин пришел с друзьями в столичную фан-зону поболеть за украинскую сборную. "На последних минутах матча, видимо от избытка чувств, он бросил дымовую шашку", - рассказали в главке.
Сотрудники правоохранительных органов доставили его в территориальное отделение милиции. Фан раскаивается в содеянном. Проводится проверка, которая определит квалификацию его действий, опрашиваюся свидетели.
В милиции подчеркнули, что пострадавших во время этого происшествия нет.
Ориентировочно в киевской фан-зоне в этот вечер было не менее 50 тысяч болельщиков.
В Донецке матч сборной Украины в фан-зоне собрал 45 тыс. болельщиков, во Львове – 30 тыс.
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