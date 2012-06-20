Хачериди: за нашу игру никому не было стыдно

{1-}Полузащитник сборной Украины Евгений Хачериди поделился своими впечатлениями после матча с англичанами в последнем туре группового турнира (0:1), сообщается на сайте Dynamo.

По его словам, конечно обидно, что не засчитали наш чистый гол. «Но думаю, что за нашу игру, которую мы показали в сегодняшнем матче, никому стыдно не было. Все ребята довольны тем, как они сыграли. Тренеры нас тоже похвалили, сказали, что мы молодцы, что у нас есть команда. Думаю, что если в таком духе будем играть и в дальнейшем, то и результаты придут. Конечно, будет очень интересно снова сыграть с Англией уже осенью, в стартовом матче отборочного цикла ЧМ-2014», — сказал Хачериди.

Напомним, в матче сборной Украины против сборной Англии наша национальная сборная в драматичном матче проиграла 0:1. По итогам сыгранных матчей Украина в группе D заняла третье место и выбыла из дальнейшей борьбы.

фото:dynamo.kiev.ua

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