Блохин: мне не стыдно за игру команды

{1-}Тренер украинской сборной Олег Блохин остался доволен игрой своих подопечных в матче с англичанами. "Хочу поздравить свою команду с великолепной игрой. У нас перспективная команда, и Рой Ходжсон после матча это сразу признал. Хочу поздравить наших болельщиков, и мне не стыдно за игру команды", – сказал Блохин. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

Он также был возмущен судейской бригадой.



"Не понимаю, зачем на матче пятый судья? Когда мяч пересекает линию ворот, когда Терри играет рукой в штрафной, когда Кэрролл бьет локтем в лицо нашего игрока. Перед Евро к нам приезжал Коллина, который много говорил об арбитраже. Но судьи сегодня на это почему-то не реагировали. Да вы сами всё видели, и я не хочу говорить о судействе", — сказал Блохин. Он также считает, что его команда доминировала в обоих таймах, "прессинговала англичан".



По словам наставника, команда играла лучше соперников. "Они забили гол после рикошета, а мы свои шансы не использовали. Очевидно, еще не пришло наше время"- сказал Блохин.

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