«Арт Холл» предложил элитные квартиры в центре столицы

Клубный дом «Арт Холл» предлагает элитные квартиры в центре столицы. Работая над проектом, компания «Independence» ставила во главу угла преодоление шаблонов и банальности с целью создать уникальный продукт на рынке недвижимости. Представители девелопера уверены, что клубный дом станет совершенно особым местом для своих жителей, чему во многом способствует расположение в красивом месте с историческим обаянием и творческий подход создателей.

Если задуматься, все мы по своей сути коллекционеры. И коллекции наши состоят не только из осязаемых предметов. Ощущения, впечатления, воспоминания, достижения… Многое со временем тускнеет, теряется среди других приобретений. В итоге же остается самое ценное, проверенное и поэтому очень дорогое.

Сохранность такой личной коллекции зависит во многом от того, насколько комфортны условия ее «хранения». По-настоящему ценные коллекции всегда хранятся в достойном окружении.

Именно такое окружение, готов предоставить клубный дом «Арт Холл», предлагая коллекцию роскошных квартир. Выбирайте любой из чудесных экспонатов «Арт Холл» и в комфортных условиях храните и приумножайте уникальную коллекцию своей жизни.

А выбирать в клубном доме есть из чего. Прежде всего, при покупке квартиры в новострое, стоит обратить внимание на последние творения коллекции «Арт Холл» – квартиры с готовыми дизайнерскими решениями. «Тирамису», «Возрождение», «Американская мечта», «Безмятежность» - названия интерьеров квартир, которые уже можно встретить в галерее клубного дома. Для ценителей широких горизонтов в коллекции есть двухуровневые пентхаусы с панорамными видами центра Киева, достойные кисти художников. Выбрав одну из 68 квартир в клубном доме, покупатель легко реализует и свое видение интерьера, поскольку разработка дизайна, консультации специалиста для него бесплатны, и предоставляют возможность корректировать планировку уже на стадии строительства.

Приобрести квартиру в клубном доме хочется сразу, как только узнаёшь, что «Арт Холл» строится в историческом и деловом центре Киева на улице Воровского, 21. Район вдохновит жителей дома так же, как вдохновил его создателей. Продумана в проекте и комплексная инфраструктура: ресторан, бутик, салон красоты, отделение банка и охраняемый паркинг на 2-4 этажах. Открытая благоустроенная терраса площадью 1000м2 на уровне пятого этажа позволит прогуливаться над городом, не выходя из дома, устраивать барбекю и играть с детьми.

Девелопер проекта компания «Independence» позаботилась и о соответствии фасада архитектурному ансамблю улицы, остановив свой выбор на светло-бежевой сдержанной гамме, украшениях в виде лепнины и кованых элементов.

Для клиентов клубного дома «Арт Холл» выбран самый современный способ оплаты – аккредитив. Суть его в том, что деньги перечисляются на специальный аккредитивный счет в банке и застройщик получает их только после ввода дома в эксплуатацию. Клиенты могут воспользоваться и традиционными способами оплаты – покупка квартиры в рассрочку и в кредит.

В офисе продаж можно приобрести приглянувшийся экспонат из коллекции роскошных квартир Клубного дома «Арт Холл», по адресу: г. Киев, пер. Чеховский, 11.

www.ArtHall.ua