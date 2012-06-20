Мать Оксаны Макар рассказала, почему подрались убийцы ее дочери

Вчера, 19 июня, в николаевском суде проходило очередное слушание по делу Оксаны Макар.

Во время суда подсудимые подрались между собой. Евгений Краснощек два раза ударил Погосяна — в шею и ухо.

У матери убитой девушки Татьяны Суровицкой есть своя версия версия драки между подсудимыми, сообщает ТСН.

"Я поставила один вопросик насчет их личной жизни, Краснощека и причины смерти моей дочери, и у них во время перерыва началась "битва экстрасенсов". Они друг другу объяснили. Я не буду об этом пока говорить, видите, зацепила раз и сразу бросился в кулаки", - рассказала Татьяна Суровицкая.

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По словам же адвоката матери Оксаны Макар, Погосян получил от Краснощека за то, что всю вину за групповое преступление он пытается переложить на него. Артем Погосян целый день давал показания, и каждое слово - оправдание, мол, он не насиловал, не душил, не поджигал жертву и свидетелем этих действий был по принуждению

О причине драки не удалось выяснить и у самого Евгений Краснощека. Он уже наказан за слишком бурную реакцию на процессе. Судья сделал ему замечание и предупредил, что еще одно подобное проявление эмоций и суд продолжит рассмотрение дела Оксаны Макар уже без его присутствия.

Напомним, суд по делу Оксаны Макар проходит в закрытом режиме, так как суд разбирал интимные подробности преступления. В судебном зале были трое подсудимых, их адвокаты, пострадавшая сторона - мама Оксаны Макар, ее защитники, судья и конвой. Именно последние стали единственными свидетелями драки между Евгением Краснощеком и Артемом Погосяном. Охранники о конфликте молчат. Рассказывают те, кто его не видел, но точно знают, что подсудимые дрались.

фото: pn.mk.ua

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