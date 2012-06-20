Воронин уходит из сборной Украины

{1-} Нападающий сборной Украины по футболу Андрей Воронин после досадного проигрыша англичанам 0:1 заявил, что покидает сборную.

«Я покидаю сборную. Это решение я принял заблаговременно. Я решил сосредоточиться на клубной карьере. Я не такой молодой, чтобы совмещать», заявил он изданию «Советский спорт».

На вопрос, вернется ли он в московское «Динамо» после Евро, Воронин ответил: «Хочу получить отпуск на две недели. Потом видно будет. На данный момент ситуация такова: у меня контракт с «Динамо»».

Ранее «Главред» сообщал, чт о завершениии карьеры в сборной заявил форвард киевского «Динамо» Андрей Шевченко.

фото: sportlive.pp.ua

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