Саша Попова начала гулять на улице

Жертва жестокого избиения 19-летняя Саша Попова продолжает постепенно восстанавливаться. Онаже уже второй день по несколько минут гуляет на свежем воздухе. Об этом сообщил глава пресс-службы Николаевского облздрава Юрий Багрянцев.

Девушку на специальной коляске вывозят во двор больницы – пока на несколько минут. На прогулках ее сопровождают медработники и мама, Алла Гудзь, сообщают Novosti-N.

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Как уже сообщалось, в состоянии Саши за последнее время наметился значительный прогресс: она уже произносит отдельные слова, может посчитать до десяти, разрисовывает специально приготовленные для нее рисунки.

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Известный немецкий врач Лутц Хармс, осматривавший Сашу на минувшей неделе, считает, что она срочно нуждается курсе реабилитации.

"Она хорошо развивается как для человека, который два месяца был в коме, но теперь ей срочно нужен реабилитационный курс", - сказал врач.

Как сообщают СМИ, пока курс реабилитации предполагается провести в Николаевском санатории «Ингул».

Фото: novosti-n.mk.ua

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