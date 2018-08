Украинские фанаты "расстреляли" венгерского судью

Украинские болельщики вылили всю свою злость на главного арбитра матча Англия - Украина Виктора Кошшои, который допустил чудовищные ошибки в игре из-за которых Украина проиграла 0:1. После поединка на украинской и английской версиях интернет-энциклопедии Википедия появилось сообщение о смерти арбитра.

Первой мишенью стала украиноязычная страница биографии венгерского судьи, которую сразу после завершения матча изменили, сообщает Infoporn.org.ua.

«После матча был расстрелян в упор из пулемета, потом ему отрезали голову и насадили на кол, потом колесовали, отрезали яйца, и заставили его семью смотреть на это.

После всего этого его останки скормили диким псам! По некоторым данным, он нетрадиционной сексуальной ориентации, представитель гей-клуба арбитров Венгрии в Украине.

Как стало известно, сразу после окончания матча, Виктору Кашаи отрезали яйца и отдали бродячим собакам на ужин».

Украинские администраторы почти сразу удаляли этот текст, однако пользователи «обновляли» новую информацию о судье.

На англоязычной странице биографии судьи появился раздел «смерть», где оставили сообщения о гибели от рук украинских фанатов и уничтожения тела собакой: «Viktor Kassai was killed June 20 2012 by a bunch of ukrainian football fans. He was later divided and eaten by a dog».

Однако через 15 минут запись была удалена.

Ранее «Главред» сообщал, что Кошшои не засчитал чистый гол Марко Девича. А позже не заметил игру рукой Джона Терри в своей штрафной.

